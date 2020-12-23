Микаэль Гранлунд вернется в «Нэшвилл»

«Нэшвилл» подпишет новый контракт с форвардом Микаэлем Гранлундом, сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Соглашение с 28-летним игроком будет рассчитано на 1 год, а его зарплата составит 3,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне финн набрал 30 (17+13) очков в 63 матчах регулярного чемпионата за «Предаторз». Зарплата Гранлунда по прошлому контракту с «Хищниками» составляла 5,75 млн долларов.