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Микаэль Гранлунд вернется в «Нэшвилл»

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«Нэшвилл» подпишет новый контракт с форвардом Микаэлем Гранлундом, сообщает в Twitter инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Соглашение с 28-летним игроком будет рассчитано на 1 год, а его зарплата составит 3,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне финн набрал 30 (17+13) очков в 63 матчах регулярного чемпионата за «Предаторз». Зарплата Гранлунда по прошлому контракту с «Хищниками» составляла 5,75 млн долларов.

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