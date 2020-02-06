Мика Зибанежад: «С Крайдером и Бучневичем весело играть вместе»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад рассказал об игре в одном звене с Крисом Крайдером и Павлом Бучневичем. Россиянин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3) набрал 3 (1+2) очка.

— Мы очень хорошо знаем друг друга и прекрасно дополняем, — цитирует шведа Lohud. — Очевидно, что нам помогает общение на скамейке и в раздевалке. Все просто классно. Нам очень весело играть вместе.

С Бучневичем мы приехали в один год, видели, как он растет — не только на льду, но и вне его— его ментальная сторона, и то, как он реагирует на подобные вещи.