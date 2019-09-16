Мика Зибанежад: «Играя с Панариным и Бучневичем, нельзя промахиваться»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился ожиданиями от игры в одном звене с Артемием Панариным и Павлом Бучневичем.

— Панарин? Он может подержать шайбу, найти место на льду, чтобы разыграть комбинацию, — цитирует официальный сайт лиги форварда. — Мне это немного напоминает то, как мы в прошлом году играли с Матсом Цуккарелло. У него великолепный пас и хороший бросок. Так что мне надо только открыться. Теперь я смогу чаще бросать.

Каждому нравится забивать. Играя с такими партнерами, как Панарин и Бучневич, которые могут отдать пас, нельзя промахиваться. Я не против того, чтобы забивать. Главное, чтобы команда побеждала.

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