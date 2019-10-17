НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Михеев забросил «Вашингтону» с Самсоновым в воротах. Видео

17 октября 2019, 02:29
Теги:

«Торонто» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном». В середине первого периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Это его третья заброшенная шайба в этом сезоне.

Ворота «Кэпиталз» защищает российский вратарь Илья Самсонов.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир