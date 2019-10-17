Михеев забросил «Вашингтону» с Самсоновым в воротах. Видео
17 октября 2019, 02:29
«Торонто» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном». В середине первого периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Это его третья заброшенная шайба в этом сезоне.
Ворота «Кэпиталз» защищает российский вратарь Илья Самсонов.
Hey Mikhey!— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 16, 2019
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Hey Mikhey!#LeafsForever pic.twitter.com/pilJM0S5rP
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