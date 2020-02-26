Михеев вернется в состав «Торонто» в середине марта

Как стало известно «СЭ», нападающий Илья Михеев вернется в состав «Торонто» примерно через три недели. Ожидается, что 25-летний россиянин отправится на выезд «Мэйпл Лифс» в Калифорнию в самом начале марта, хотя там он точно не сыграет.

Пока Михеев тренируется отдельно от команды. И на днях к нему приставили вратаря для бросковых упражнений. Этим голкипером является 42-летний Дэвид Эйрс. Известный тем, что 22 февраля он одержал победу над «Торонто» в составе «Каролины». Эйрс был заявлен как вратарь, имеющий право выйти на лед в экстренных случаях. Оба основных вратаря «Кейнс» получили травмы, и Эйрс, водитель ледозаливочной машины на матчах «Торонто Марлиз», получил шанс сыграть в НХЛ.

Напомним, Михеев получил порез кисти коньком в конце декабря. В текущем сезоне на его счету 23 (8+15) очка в 39 матчах за «Торонто» при показателе полезности «+7».