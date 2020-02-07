Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился впечатлениями от игры одноклубника Андрея Василевского после матча с «Питтсбургом» (4:2).

Российский вратарь отразил 29 бросков и продлил серию без поражений в основное время до 17 игр, побив клубный рекорд Николая Хабибулина (16 побед).

— Очевидно, что он лучший вратарь в мире, на мой взгляд, — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ. — Он так усердно работает над своей игрой на каждой тренировке. Он отлично подходит для нашей команды.