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Мэттьюс обогнал Пастрняка в снайперской гонке и приблизился к Овечкину

6 февраля 2020, 08:08
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«Рейнджерс» выиграли у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). В составе канадской команды дубль оформил Остон Мэттьюс. На его счету 39 голов в текущем сезоне, американец вышел на второе место в снайперской гонке, опередив Давида Пастрняка из «Бостона». Лидером является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (40).

Рекордный показатель для Мэттьюса — 40 шайб в сезоне-2016/17.

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