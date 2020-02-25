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Место Ковальчука в раздевалке «Вашингтона». Фото

25 февраля 2020, 07:53
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«Вашингтон» в Twitter опубликовал фотографию места новичка Ильи Ковальчука в клубной раздевалке.

36-летний россиянин перебрался в «Кэпиталз» из «Монреаля» в обмен на выбор в третьем раунде драфта-2020. Это уже третья команда Ковальчука в текущем сезоне.

«Завтра должно быть весело», — говорится в сообщении.

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