Место Ковальчука в раздевалке «Вашингтона». Фото

«Вашингтон» в Twitter опубликовал фотографию места новичка Ильи Ковальчука в клубной раздевалке.

36-летний россиянин перебрался в «Кэпиталз» из «Монреаля» в обмен на выбор в третьем раунде драфта-2020. Это уже третья команда Ковальчука в текущем сезоне.

«Завтра должно быть весело», — говорится в сообщении.