Мессье потерял полмиллиона на акциях производителя каннабиса и подал в суд

Легендарный хоккеист Марк Мессье утверждает, что потерял почти полмиллиона долларов инвестиций в компанию по производству каннабиса Destiny Bioscience, рассказал канадский журналист Рик Вестхэд в Twitter.

Мессье подал в суд на гендиректора компании Эда Мороза, заявив, что он использовал его личность для того, чтобы получить 30 миллионов долларов финансирования.

Мессье в иске отмечает, что является одним из лучших хоккеистов в истории, бывшим капитаном «Рейнджерс», шестикратным обладателем Кубка Стэнли и одной из главных знаменитостей Нью-Йорка. «Его инвестиции и поддержка сразу бы придали Destiny и Морозу доверие», — говорится в заявлении Мессье.

По мнению Мессье, его образ позволил, в частности холдинговой компании Mar-Lyon USA, купить 400 тысяч акций Destiny по цене 1,25 доллара за каждую.

Мессье утверждает, что Мороз дал ему личную гарантию прибыльности дела, и тот согласился сделать вложение, если тот подкрепит свои слова чем-то более серьезным. Мороз согласился выплатить Мессье разницу между 750 тысячами долларов и стоимость. 200 тысяч акций Destiny.

Компания перешла под внешнее управление в мае 2020 года с долгом в 42 миллиона долларов. Его активы, в том числе здания для выращивания каннабиса, выставлены на продажу.