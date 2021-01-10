Защитник Майкл Дель Зотто подписал на год контракт с «Коламбусом», сообщает сайт клуба. Ранее хоккеист находился в команде на просмотре.

?? OFFICIAL: The #CBJ have signed D Michael Del Zotto to a one-year/two-way NHL/AHL contract.



MDZ stats ??https://t.co/Yb9bP5V0YV — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) January 10, 2021

Прошедший сезон 30-летний Дель Зотто провел в «Анахайме», набрав 15 (2+13) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

За карьеру в НХЛ он выступал также за «Нэшвилл», «Филадельфию», «Ванкувер» и «Сент-Луис». Всего в 657 матчах на его счету 236 (56+180) очков.