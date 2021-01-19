НХЛ объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Каролина» перенесен. Новая дата игры будет объявлена позже.

Причиной переноса стали меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. На данный момент не уточняется, кто именно сдал положительный тест. Матч должен был состояться ближайшей ночью.