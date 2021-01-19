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Матч НХЛ «Нэшвилл» — «Каролина» перенесен из-за коронавируса

19 января 2021, 20:52
Матч НХЛ «Нэшвилл» — «Каролина» перенесен из-за коронавируса. Фото Reuters
Матч НХЛ «Нэшвилл» — «Каролина» перенесен из-за коронавируса. Фото Reuters
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НХЛ объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Каролина» перенесен. Новая дата игры будет объявлена позже.

Причиной переноса стали меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. На данный момент не уточняется, кто именно сдал положительный тест. Матч должен был состояться ближайшей ночью.

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