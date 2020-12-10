Маршессо и Флери могут быть обменены «Вегасом»

Форвард Джонатан Маршессо и вратарь Марк-Андре Флери могут покинуть «Вегас» в этом межсезонье. По информации CapFriendly, такой вариант рассматривается руководством для сокращения размера платежной ведомости.

На следующий сезон платежка «Голден Найтс» составляет около 82,5 миллиона долларов при размере потолка зарплат 81,5 миллиона.

В прошлом сезоне Маршессо сыграл в 66 матчах, набрав 47 (22+25) очков. Флери принял участие в 49 играх, отражая 90,5 процента бросков.?