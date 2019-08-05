Малкин сравнил Ковальчука с каблуком. Все дело в фото нападающего "Кингз" с женой

Российский форвард "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук опубликовал новую фотографию в Instagram. На снимке 36-летний хоккеист сидит на яхте в компании своей супруги Николь Ковальчук.

"Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались", – подписал фото Илья Ковальчук.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отреагировал в шутливой манере на новый пост игрока "Лос-Анджелеса", поставив в комментариях значок в виде каблука. На что Ковальчук ответил ему: "Завидуй молча".

Илья и Николь воспитывают четырех детей.

Николь Ковальчук рассказала о мотивации. И выложила откровенное фото