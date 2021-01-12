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Малкин хочет установить рекорд среди россиян по числу Кубков Стэнли

12 января 2021, 20:49
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин хочет установить рекорд по количеству Кубков Стэнли среди россиян, сообщает Twitter PensInsideScoop. Хоккеисту напомнили, что в случае выигрыша трофея он станет первым россиянином, у кого их будет четыре.

Малкин ответил, что это одна из мотиваций, которая заставляет его принять участие в стартующем сезоне.

Малкин выигрывал Кубок Стэнли с «Пингвинз» в 2009, 2016 и 2017 году.

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