Малкин хочет установить рекорд среди россиян по числу Кубков Стэнли

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин хочет установить рекорд по количеству Кубков Стэнли среди россиян, сообщает Twitter PensInsideScoop. Хоккеисту напомнили, что в случае выигрыша трофея он станет первым россиянином, у кого их будет четыре.

Малкин ответил, что это одна из мотиваций, которая заставляет его принять участие в стартующем сезоне.

Малкин выигрывал Кубок Стэнли с «Пингвинз» в 2009, 2016 и 2017 году.