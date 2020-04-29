Максим Летунов хочет попасть в сборную России

Нападающий «Сан-Хосе» Максим Летунов в интервью «Известиям» признался, что хочет попасть в сборную России. В этом сезоне 24-летний россиянин дебютировал в НХЛ: 3 матча и 1 гол.

— Тренеры юниорских и молодежных сборных России хоть раз выходили на вас с предложениями приехать на сбор или выставочные турниры?

— Такого не было. Думаю, потому что рано уехал. И в 15 лет пропал с радаров. Плюс пошел в университет, а студенческая лига не так славится в России, как CHL. В CHL проводят много матчей с длинными выездами. Соответственно, у тренеров и скаутов сборных больше возможностей отсматривать хоккеистов. Хотя, на мой взгляд, стоит обратить внимание и на хоккеистов из университетов. Ведь оттуда многие ребята доходили до НХЛ, минуя даже АХЛ.

— Есть стремление обратить на себя внимание руководства сборной России?

— Я думаю, этого все хотят. Это один из следующих шагов после закрепления в составе «Шаркс». Надеюсь, уже сейчас на меня обратили внимание. А дальше надо работать, чтобы заслужить вызов.