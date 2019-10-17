Стали известны три звезды прошедшего игрового дня, сообщает официальный сайт НХЛ. Нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан первой звездой. 22-летний канадец набрал (1+4) очков в матче против «Филадельфии» (6:3).

Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн отметился хет-триком во встрече с «Каролиной» (5:2).

Третья — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, который набрал (1+2) очка в игре с «Торонто» (4:3).

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