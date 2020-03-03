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Макдэвид обошел Панарина и вышел на второе место в гонке бомбардиров

07:26
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«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромно уступил «Эдмонтону» — 3:8. На счету капитана «нефтяников» Коннора Маклэвида гол и 4 результативные передачи. Он вышел на второе место в бомбардирской гонке, опередив форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина и форварда «Бостона» Давида Пастрняка.

На счету Макдэвида 94 (32+62) балла. Возглавляет бомбардирскую гонку с 107 (43+64) очками одноклубник Конора Леон Драйзайтль.

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