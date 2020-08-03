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Лундквист занял место в воротах «Рейнджерс» на второй матч с «Каролиной»

3 августа 2020, 18:44
Хенрик Лундквист. Фото USA Today Sports
Хенрик Лундквист. Фото USA Today Sports
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Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что с первых минут второго матча 1/16 финала Кубка Стэнли против «Каролины» на лед выйдет вратарь Хенрик Лундквист. Встреча начнется в 19.00 (мск).

В первом матчи серии 38-летний швед также защищал ворота «Нью Йорка». Российский голкипер Игорь Шестеркин снова пропускает игру.

«Харрикейнз» ведет в серии со счетом 1-0.

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