Лундквист занял место в воротах «Рейнджерс» на второй матч с «Каролиной»

Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что с первых минут второго матча 1/16 финала Кубка Стэнли против «Каролины» на лед выйдет вратарь Хенрик Лундквист. Встреча начнется в 19.00 (мск).

В первом матчи серии 38-летний швед также защищал ворота «Нью Йорка». Российский голкипер Игорь Шестеркин снова пропускает игру.

«Харрикейнз» ведет в серии со счетом 1-0.