Лундквист занял место в воротах «Рейнджерс» на второй матч с «Каролиной»
3 августа 2020, 18:44
Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что с первых минут второго матча 1/16 финала Кубка Стэнли против «Каролины» на лед выйдет вратарь Хенрик Лундквист. Встреча начнется в 19.00 (мск).
В первом матчи серии 38-летний швед также защищал ворота «Нью Йорка». Российский голкипер Игорь Шестеркин снова пропускает игру.
«Харрикейнз» ведет в серии со счетом 1-0.
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