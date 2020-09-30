Лундквист спустя 15 лет покинет «Рейнджерс»

«Рейнджерс» на этой неделе выкупит контракт голкипера Хенрика Лундквиста, утверждает TSN. Нынешний контракт 38-летнего вратаря с зарплатой 8,5 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Ожидается, что в среду клуб объявит об уходе игрока, который с 2005 года выступает за «Рейнджерс». В минувшем сезоне Лундквист сыграл в 30 матчах, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 90,5 процента бросков.

Напомним, в «Рейнджерс» играют российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин.