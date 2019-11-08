Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист признан первой звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги. Шведский голкипер в матче с «Каролиной» (4:2) отразил 45 из 47 бросков.

Второй звездой стал нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст. У него дубль и победная шайба в овертайме в матче с «Айлендерс» (4:3).

Замкнул тройку лучших нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. Он также оформил дубль и забросил победную шайбу в матче с «Флоридой» (5:4 ОТ).