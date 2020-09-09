Голкипер Хенрик Лундквист готов покинуть «Рейнджерс». 38-летний шведский вратарь считает, что не может рассчитывать на большое количество игрового времени в Нью-Йорке, сообщает The Athletic.

«Рейнджерс» придется выкупать контракт Лундквиста — его соглашение с зарплатой 8,5 миллиона долларов будет действовать до конца сезона-2020/21.

Лундквист с 2005 года выступает за «Рейнджерс» и провел в команде из Нью-Йорка всю свою карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 3,16 шайбы и отражал 90,5 процента бросков.