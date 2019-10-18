«Лос-Анджелес» всухую уступил «Баффало», у Ковальчука показатель полезности «-2»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на своем льду проиграл «Баффало» со счетом 0:3. Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук заработал шесть минут штрафа, получив три удаления.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Миттельштадт — 1 (Веси), 2:36 — 0:1. Шири — 3 (Миттельштадт, Далин), 5:20 — 0:2. Миттельштадт — 2 (бол., Ристолайнен, Миллер), 22:32 — 0:3.

Вратари: Кэмпбелл — Хаттон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 47 (11+17+19) — 24 (7+10+7).

Наши: Ковальчук (15.56/2/-2) — -.

18 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.