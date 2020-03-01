«Лос-Анджелес» в овертайме победил «Нью-Джерси», Гусев набрал очки в пятом матче подряд

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме одержал волевую победу над «Нью-Джерси» — 2:1. Победный гол на счету Адриана Кемпе. У Николая Прохоркина бросок в створ и силовой прием за 14.23 на льду.

У Никиты Гусева результативная передача, показатель полезности «+1», 5 бросков в створ и блок-шот за 19.38 на льду. Он набирает очки в пяти матчах подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Братт — 15 (Гусев), 7:19 — 0:1. Браун — 14 (Копитар, Иафалло), 33:14 — 1:1. Кемпе — 11 (Лизотт, Браун), 61:58 — 2:1.

Вратари: Куик — Блэквуд.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 38 (15+8+13+2) — 33 (4+18+11+0).

Наши: Прохоркин (14.23/1/0) — Гусев (19.38/5/+1).

29 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.