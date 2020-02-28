«Лос-Анджелес» предложил Нестерову шесть миллионов долларов за два года

Как стало известно «СЭ», «Лос-Анджелес» предложил защитнику ЦСКА Никите Нестерову 2-летний контракт на 6 миллионов долларов.

26-летний Нестеров является неограниченно свободным агентом в НХЛ. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 апреля.

Отметим, что у Нестерова есть договоренность с армейцами о продлении действующего соглашения на 5 лет.

В текущем сезоне Нестеров набрал 23 (7+16) очка в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+7».