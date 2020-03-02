«Лос-Анджелес» победил «Вегас». Копитар сделал дубль

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» в гостях одержал победу над «Вегасом» со счетом 4:1. Дублем отметился капитан «Кингз» Анже Копитар.

Российский форвард «Королей» Николай Прохоркин провел на льду меньше 10 минут и отметился 1 броском по воротам соперников.

«Лос-Анджелес» выиграл третий матч подряд, а вот для «Вегаса» прервалась серия из воьми побед подряд.

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«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Копитар — 19 (Иафалло, Хаттон), 2:01 — 0:1. Копитар — 20 (бол., Браун, Даути), 7:39 — 0:2. Льюис — 5 (Мур, Хаттон), 30:04 — 0:3. Теодор — 11 (бол.), 33:14 — 1:3. Иафалло — 16 (бол., Кемпе, Даути), 39:04 — 1:4.

Вратари: Флери (55:53 — 57:01, 57:10 — 58:12) — Петерсен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (6+18+19) — 17 (9+7+1).

Наши: — - Прохоркин (9.46/1/0).

2 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.