«Лос-Анджелес» обыграл «Флориду», Бобровский отразил 35 бросков

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:4.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 из 40 бросков.

«Кингз» с 49 очками остались на последнем месте в Западной конференции, «Пантерз» с 70 очками расположились на 10-й строчке на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Флорида» — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

Голы: Виларди — 1 (Макдермид), 1:26 — 1:0. Барков — 19 (Юбердо), 7:03 — 1:1. Барков — 20 (Юбердо, Аккьяри), 8:43 — 1:2. Даути — 7 (бол., Кемпе, Копитар), 15:12 — 2:2. Юбердо — 22 (бол., Дадонов, Экблад), 23:19 — 2:3. Мур — 5 (Даути, Лизотт), 30:18 — 3:3. Фрк — 5 (Виларди, Рой), 38:42 — 4:3. Хоффман — 23 (бол., Юбердо, Экблад), 40:36 — 4:4. Хаттон — 4 (Иафалло, Копитар), 52:45 — 5:4.

Вратари: Куик — Бобровский (59:06).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 40 (13+17+10) — 29 (10+8+11).

Наши: — - Дадонов (16.26/1/-1).

21 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.