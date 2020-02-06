«Лос-Анджелес» обменял Кэмпбелла и Клиффорда в «Торонто»

«Лос-Анджелес» и «Торонто» совершили обмен. «Кингз» заполучили нападающего Трэвора Мура, выбор в третьем раунде драфта этого года от «Коламбуса» и условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года. «Торонто» достались голкипер Джек Кэмпбелл и нападающий Кайл Клиффорд.

В этом сезоне 28-летний Кэмпбелл сыграл в 20 матчах, отражая 90,0% бросков, 29-летний Клиффорд набрал 14 (6+8) очков в 53 встречах, а 24-летний Мур набрал 5 (3+2) очка в 26 матчах.