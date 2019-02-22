"Лос-Анджелес" Ковальчука проиграл "Нэшвиллу"

"Нэшвилл" выиграл у "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Лос-Анджелес" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Террис - 7 (бол., Форсберг, Йоси), 8:50 - 1:0. Йоси - 14 (Арвидссон), 20:46 - 2:0. Амадио - 4 (Вагнер, Фанеф), 49:24 - 2:1.

Вратари: Ринне - Куик (58:46).

Штраф: 11 - 11.

Броски: 29 (10+13+6) - 29 (10+7+12).

Наши: - - Ковальчук (15.56/2/-1).

22 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.