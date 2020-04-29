Летунов рассказал, как ему удалось добраться от студенческого спорта до НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Максим Летунов в интервью «Известиям» назвал качества, которые помогли ему добраться до НХЛ?. Также он отметил, что его пока не узнают в Сан-Хосе.

— Почему именно вы стали первым россиянином, который прошел всю вертикаль от студенческого спорта до НХЛ?

— Думаю, самым главным было терпение. Это долгий путь. Я отыграл два года в USHL, потом три года в университете, а еще год в АХЛ. И лишь в этом сезоне сыграл три матча в НХЛ. Все это случилось благодаря упорству и уверенности в том, что выбрал правильный путь.

— Часто вас узнают в Сан-Хосе?

— Меня не узнают. Не настолько я известен. Но когда был в НХЛ и играл эти три матча за «Шаркс», мы ходили гулять с Тимо Майером. И в торговом центре его очень часто узнавали. Немного людей, но те, кто понимает в хоккее, сразу обращали на него внимание. Хотя Сан-Хосе не сравнится с Торонто или Монреалем, где тебя везде узнают. В Сан-Хосе с этим проще — если человек не любит внимание, то его и не будет.