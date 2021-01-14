Летунов пропустит начало сезона в НХЛ

Российский нападающий «Сан-Хосе» Максим Летунов пропустит начало нового сезона регулярного чемпионата НХЛ согласно протоколу лиги о Covid-19. 24-летний россиянин попал в число игроков, которые не смогут принять участие ни в тренировках, ни в матчах. О причинах пресс-служба НХЛ не сообщила.

Также в обновляемый список попали следующие хоккеисты: Лоусон Крауз («Аризона»), Карсон Кульман («Бостон»), Эрик Джонсон («Колорадо»), Микко Койву («Коламбус»), Даррен Хелм и Кристиан Юос (оба — «Детройт»), Гаэтан Хаас и Джеймс Нил (оба — «Эдмонтон»), Маркус Нутиваара («Флорида»), Кэлвин Питерсен, Кертис Макдермид и Шон Уолкер (все — «Лос-Анджелес»), Алекс Стэлок («Миннесота»), Микаэль Гранлунд и Лука Сбиса (оба — «Нэшвилл»), Джастин Ричардс («Рейнджерс»), Шейн Гостисбеер («Филадельфия»), Каспери Капанен («Питтсбург»), Джорди Бенн и Джей Ти Миллер (оба — «Ванкувер»), Николай Элерс («Винипег»).