Летанг считает, что после паузы в чемпионате все команды будут на одном уровне
13:46
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг предположил, как коронавирус отразится на сезоне. Из-за пандемии он прерван на неопределенный срок, игроки на самоизоляции до 30 апреля.
— Думаю, что все будут на одном уровне, — приводит слова Летанга российская версия официального сайта НХЛ. — Всем будет одинаково тяжело, особой разницы между командами не будет, потому что все мы в одной лодке.
Чем дольше пауза, тем тяжелее будет командам, набравшим ход или уже пробившимся в плей-офф. В течение такого длительного перерыва сложно сохранить форму.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020