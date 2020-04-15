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Летанг считает, что после паузы в чемпионате все команды будут на одном уровне

13:46
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг предположил, как коронавирус отразится на сезоне. Из-за пандемии он прерван на неопределенный срок, игроки на самоизоляции до 30 апреля.

— Думаю, что все будут на одном уровне, — приводит слова Летанга российская версия официального сайта НХЛ. — Всем будет одинаково тяжело, особой разницы между командами не будет, потому что все мы в одной лодке.

Чем дольше пауза, тем тяжелее будет командам, набравшим ход или уже пробившимся в плей-офф. В течение такого длительного перерыва сложно сохранить форму.

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