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Ленер заработает 25 миллионов долларов по новому контракту с «Вегасом»

3 октября 2020, 17:52
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Голкипер «Вегаса» Робин Ленер подписал новый пятилетний контракт с «Голден Найтс», утверждает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли в своем Twitter. По информации источника, официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

29-летний швед заработает 25 миллионов долларов по новому соглашению с «Вегасом».

В минувшем сезоне Ленер одержал 9 побед в 13 матчах при 92,5% отраженных бросков, коэффициенте надежности 1.84 и четырех играх на ноль.

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