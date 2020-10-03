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Ленер продлил контракт с «Вегасом» на пять лет

3 октября 2020, 19:30
Робин Ленер. Фото ХК «Вегас»
Робин Ленер. Фото ХК «Вегас»
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Голкипер «Вегаса» Робин Ленер подписал новый пятилетний контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Голден Найтс». По новому соглашению 29-летний швед получит 25 миллионов долларов.

Вратарь выступает за «Вегас» с февраля 2020-го. В минувшем сезоне хоккеист одержал 9 побед в 13 матчах при 92,5% отраженных бросков, коэффициенте надежности 1.84 и четырех играх на ноль.

Плей-офф Кубка Стэнли Ленер завершил с 4 «сухими матчами», что стало лучшим показателем в НХЛ.

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