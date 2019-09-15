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Лайне будет тренироваться со швейцарским «Берном»

15 сентября 2019, 21:53
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Нападающий «Виннипега» Патрик Лайне будет тренироваться со швейцарским «Берном», сообщает Sportsnet.

21-летний финн, который находится в статусе ограниченно свободного агента, пока не договорился с «Джетс» о новом контракте. Так что пока он не имеет право принимать участие в тренировочном лагере команды НХЛ.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Лайне провел 82 матча и набрал 50 (30+20) очков. В плей-офф он отметился 4 (3+1) баллами в 6 встречах.

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