Ларионов принял участие в челлендже с чеканкой туалетной бумаги
20 марта 2020, 02:28
Четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов принял участие в челлендже с чеканкой туалетной бумаги. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram.
«Принимаю вызов и передаю его Стивену Олексы, Петру Чеху и Артему Сергееву», — написал Ларионов.
Идея челленджа родилась во время карантина из-за пандемии коронавируса. Сначала было необходимо мыть руки 20 секунд и чеканить мяч. По новым правилам испытания нужно чеканить туалетную бумагу.
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