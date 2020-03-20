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Ларионов принял участие в челлендже с чеканкой туалетной бумаги

20 марта 2020, 02:28
Петр Чех и Игорь Ларионов. Фото Instagram
Петр Чех и Игорь Ларионов. Фото Instagram
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Четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов принял участие в челлендже с чеканкой туалетной бумаги. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram.

«Принимаю вызов и передаю его Стивену Олексы, Петру Чеху и Артему Сергееву», — написал Ларионов.

Идея челленджа родилась во время карантина из-за пандемии коронавируса. Сначала было необходимо мыть руки 20 секунд и чеканить мяч. По новым правилам испытания нужно чеканить туалетную бумагу.

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