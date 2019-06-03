Нападающий "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов во второй раз стал отцом. Об этом сообщила пресс-служба "Трактора".

Супруга хоккеиста Анастасия родила сына. В мае 2015 года у Кузнецова родилась дочь Есения.

– От лица клуба поздравляю Женю и Настю Кузнецовых с этим прекрасным событием в жизни! Рождение детей это всегда невероятные эмоции, новый жизненный этап и огромная ответственность, – цитирует генерального директора Бориса Видгофа официальный сайт "Трактора".

Желаю молодым родителям и маленькому Федору здоровья и счастья, мирного неба над головой и всех благ! Уверен, многомиллионная армия поклонников Евгения, присоединится к моим словам.