Кузнецов сыграет с «Монреалем»
20 февраля 2020, 18:31
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов должен принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Россиянин наигрывался во втором звене, сообщает в Twitter журналистка Саманта Пелл.
Capitals expected lines vs Montreal:— Samantha Pell (@SamanthaJPell) February 20, 2020
Ovechkin-Backstrom-Wilson
Vrana-Kuznetsov-Oshie
Hagelin-Eller-Panik
Boyd-Dowd-Hathaway
Dillon-Carlson
Orlov-Jensen
Kempny-Gudas
27-летний Кузнецов получил повреждение 11 февраля во встрече с «Айлендерс» (3:5). Нападающий попал под силовой прием форварда «Островитян» Лео Комарова.
Кузнецов в этом регулярном чемпионате принял участие в 53 матчах, набрав 46 (19+27) очков.
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