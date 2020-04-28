Кузнецов рассказал, что три года играет клюшкой Малкина

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов расскзаал, какой загиб клюшек ему нравится. По его словам, он уже три года использует вариант, предоставленный соотечественником Евгением Малкиным.

— Раньше у меня было чытере-пять клюшек с разными загибами, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова. — Перед матчем хватал первую попавшуюся и шел на лед. Но года три назад Малкин дал мне попробовать свою клюшку, загиб мне понравился, и с тех пор играю такими же, как у него.