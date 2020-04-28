Кузнецов отказался играть за сборную России в пользу США, готовясь к турниру по NHL 20
28 апреля 2020, 07:46
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел тренировку с киберспортсменом с Джоном «JohnWayne» Касагра перед турниром по NHL 20. Во время трансляции на Twitch россиянину предложили сыграть за сборную России, но тот отказался.
— Давай, что ли, второй матч сборными сыграем, — предложил Кузнецов.
— Не вопрос, — отозвался JohnWayne. — Хочешь за Россию?
— Давай США. Хочу попробовать в простой хоккей поиграть, бей-беги, — улыбнулся Кузнецов.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/kuznetsov-lights-up-capitals-twitch-channel-with-jokes-laughter-during-nhl20-practice/c-316749270