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Кузнецов отказался играть за сборную России в пользу США, готовясь к турниру по NHL 20

28 апреля 2020, 07:46
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел тренировку с киберспортсменом с Джоном «JohnWayne» Касагра перед турниром по NHL 20. Во время трансляции на Twitch россиянину предложили сыграть за сборную России, но тот отказался.

— Давай, что ли, второй матч сборными сыграем, — предложил Кузнецов.

— Не вопрос, — отозвался JohnWayne. — Хочешь за Россию?

— Давай США. Хочу попробовать в простой хоккей поиграть, бей-беги, — улыбнулся Кузнецов.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kuznetsov-lights-up-capitals-twitch-channel-with-jokes-laughter-during-nhl20-practice/c-316749270

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