Кузнецов, Орлов, Овечкин и Самсонов попали в список недоступных из-за протокола Covid-19 игроков

НХЛ включила российских игроков «Вашингтона» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19, написал в Twitter журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман.

Added to COVID-Related Absence List are: Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov, Alexander Ovechkin & Ilya Samsonov. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 21, 2021

Ранее «Вашингтон» был оштрафован за нарушение протоколов COVID-19, так как игроки находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок.