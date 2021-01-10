Куинн: «Бучневич проводит свой лучший тренировочный лагерь за время моей работы в команде»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о своих впечатлениях от работы нападающего Павла Бучневича по ходу тренировочного лагеря.

«Бучневич проводит свой лучший тренировочный лагерь за время моей работы здесь. Мне очень понравилось, как он действовал во время последней тренировочной игры. Мне нравится, как все складывается для него. Мы много говорили о его способностях и точно знаем, на что способен Павел», — приводит Newsday слова Куинна.

Бучневич выступает за «Рейнджерс» с 2016 года. В сезоне-2019/20 россиянин провел 71 матч, набрав 46 (16+30) очков.