Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу «Тампы-Бэй» в финале Кубка Стэнли. В шестом матче серии команда обыграла «Даллас» со счетом 2:0. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.

— Абсолютно заслуженная победа «Тампы», — сказал Кожевников «СЭ». — На протяжении трех лет играли очень здорово, были одними из главных претендентов на Кубок в этом году.

— Как думаете, смогут защитить титул?

— Это тяжело. Мы видим, что такое редко кому удается. Есть, конечно, клубы, которые берут Кубок Стэнли и по два раза. Не берем в счет «Монреаль» старых времен, когда они взяли четыре Кубка подряд (речь идет о серии побед с сезона-1975/76 по 1978/79. — Прим."СЭ"). Тогда совершенно другие законы работали. А так — если «Тампа» сохранит команду, то, конечно, есть шансы побороться. Но я думаю, будут изменения в составе.

— Насколько эта победа важна для Кучерова, Сергачева и Василевского?

— Для них, конечно, важна. Кому-то вообще не удается выиграть Кубок Стэнли. Для хоккеистов НХЛ эта победа же сродни победе на Олимпийских играх.

— Кучеров по значимости для российского хоккея встал в один ряд с Овечкиным и Малкиным?

— Если в сборной забивать будет, то станет таким же по значимости. Хотя у Овечкина в сборной тоже не очень получается. В НХЛ стреляет — да. Это реклама для нашего хоккея. Если Кучеров будет на протяжении 5-6 сезонов играть на высоком уровне, как Овечкин, будет совершенно другая вещь. Мастерство в стабильности. Звездочки быстро загораются и потухают. А чтобы быть звездой, надо держать уровень лет 5-8, а то и 10.

— Кучеров звезда?

— Становится звездой. На этом Кубке Стэнли он точно звезда. Он лучший игрок.

— Смогут ли Радулов с Худобиным еще побороться за Кубок Стэнли до завершения карьеры?

— В этом году точно не поборются. А на следующий год маловероятно, что выйдут в финал. Команда у них такая. Они же не вдвоем играют, а командой. Радулов может один побороться на руках в перерыве с кем-нибудь. А что касается «Далласа» — это не та команда, никто вообще не предполагал, что они будут в финале и что Худобин так отыграет. Стабильность нужна, команда нужна. (Константин Колмаков)