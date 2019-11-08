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Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки

8 ноября 2019, 22:51
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» играет с «Баффало». Встреча проходит в Стокгольме.

По ходу первого периода нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров применил жесткий силовой прием против Владимира Соботки. Россиянин встретил соперника, когда тот уже избавился от шайбы и подсел под него в момент столкновения.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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