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Кучеров открыл счет в матче с «Баффало». Команды играют в Стокгольме

8 ноября 2019, 22:31
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» играет с «Баффало». Встреча проходит в Стокгольме.

Счет в матче открыл российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. Он замкнул передачу Брэйдена Пойнт.

Для россиянина эта шайба стала пятой в сезоне.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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