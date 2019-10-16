Кучеров намерен подойти к плей-офф с правильными мыслями в голове

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров вспомнил про свою дисквалификацию в прошедшем плей-офф за толчок на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары.

— Эмоции в тот момент взяли верх, — приводит слова Кучерова российская версия официального сайта НХЛ. — Это было глупо. У меня нет никакого желания, во-первых, травмировать соперников, а во-вторых, так подставлять команду. Тем более в плей-офф.



Я должен быть уверен, что в этот раз подойду к кубковым матчам с правильными мыслями в голове и в наилучшей возможной форме.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков