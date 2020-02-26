Кучеров набирает очки в 17-и матчах подряд
08:57
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» уступила «Торонто» со счетом 3:4.
Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счет в матче, благодаря чему в пятый раз в карьере забросил не менее 30 шайб за сезон НХЛ. Нападающий повторил достижение Венсана Лекавалье.
Рекордсменами «Тампы» по этому показателю являются канадские Стивен Стэмкос и Мартен Сан-Луи, которые шесть раз забивали не менее 30 голов за сезон.
Также российский форвард продлил результативную серию до 17 матчей.
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