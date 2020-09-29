Кучеров — лучший ассистент и бомбардир Кубка Стэнли-2020
29 сентября 2020, 07:20
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этом розыгрыше Кубка Стэнли набрал 34 (7+27) очка в 25 матчах. Он стал лучшим бомбардиром, опередив своего одноклубника Брэйдена Пойнта на одно очко.
Кроме того, россиянин стал лучшим ассистентом этого плей-офф. На втором месте защитнк «Далласа» Миро Хейсканен, у которого на 7 голевых передач меньше (20).
В свою очередь, Пойнт с 14 шайбами выиграл зачет снайперов.
«Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли после победы над «Далласом» в шестом матче финала (2:0, 4-2).
Материалы сюжета: «Тампа» — чемпион НХЛ! Кубок Стэнли едет в Россию
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