Кубок Стэнли-2019, финал: расписание и результаты

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НХЛ. Плей-офф. Финал

Бостон – Сан-Хосе – 1-0

Первый матч. 4:2

Второй матч. 30 мая, 3.00. Бостон – Сент-Луис – матч-центр

Третий матч. 2 июня, 3.00. Сент-Луис – Бостон – матч-центр

Четвертый матч. 4 июня, 3.00. Сент-Луис – Бостон – матч-центр

Пятый матч (если потребуется). 7 июня, 3.00. Бостон – Сент-Луис

Шестой матч (если потребуется). 10 июня, 3.00. Сент-Луис – Бостон

Седьмой матч (если потребуется). 13 июня, 3.00. Бостон – Сент-Луис

В первом раунде выбыли чемпион "Вашингтон" и финалист Кубка Стэнли-2018 "Вегас", лучшая команда регулярного чемпионата "Тампа-Бэй" и "Питтсбург", а также "Торонто", "Калгари", "Нэшвилл", "Виннипег". Во втором завершили сезон "Айлендерс", "Коламбус", "Колорадо" и "Даллас", в третьем – сенсация плей-офф "Каролина" и "Сан-Хосе". Все результаты первого раунда – здесь, все результаты второго раунда – здесь, все результаты третьего раунда – здесь.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков​