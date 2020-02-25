«Круто, что мы будем вместе играть». Овечкин рад видеть Ковальчука в «Вашингтоне»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал переход в команду нападающего Ильи Ковальчука. «Кэпиталз» отдали за 36-летнего россиянин выбор в третьем раунде драфта.

— Как вам новенький парень из команды?

— Я очень взволнован. Это круто, что мы будем вместе играть. Он принесет в нашу команду много хорошего. Мы играли с ним и раньше — так что знаю, он — хорош.

— Общались раньше на тему, мол, круто было бы поиграть в одной команде?

— Никогда не знаешь, что может случиться. Но мы обсуждали, что было бы здорово, если бы однажды Илья перешел в «Кэпиталз». Здесь у него есть возможность выиграть кубок.

— На Рождество вы выкладывали совместную фотографию с Ильей во время ужина в Майами. Говорили о переходе?

— Конечно, мы шутили на эту тему. Но я правда не знал, что такое может произойти. Илья искал команду, которая могла бы претендовать на кубок — вот и все. Я не мог знать, поедет ли он к нам. Я не генеральный менеджер и не решаю такие вещи. Но я очень счастлив, что он с нами. (Алена Гребенькова)

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