Кросби вышел в НХЛ на 38-е место по очкам за карьеру
20 января 2021, 07:54
«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал Сидни Кросби, который также в этой встрече сделал две результативные передачи.
Теперь у Кросби 1268 очков за карьеру в НХЛ. Он вышел на 38-е место по этому показателю в истории лиги. На 37-й строчке располагается Эл Макиннис (1274). Рекордсменом же остается Уэйн Гретцки с 2857 очками.
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